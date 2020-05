Exclusief voor abonnees 'Monacovrouw' brengt eigen frietsaus op de markt 25 mei 2020

Winny Suffys, het vertrouwde gezicht uit het VIJF-programma 'Monacovrouwen' lacht u weldra ook toe in de frituur. De zakenvrouw was destijds laaiend enthousiast over haar sausje, 'La Winnynaise', en heeft nu ook een contract beet. "Na dat programma was het duidelijk voor me", klinkt het. "Ik moest deze saus op de markt brengen. Ik heb drie fabrikanten gecontacteerd met mijn verhaal, en na een half uur kreeg ik reactie van Spuntini, een firma uit Waregem die instaat voor de levering van sausjes in frituren. Ik ben bij hen langsgegaan met een potje 'La Winnynaise' en ze waren onmiddellijk enthousiast."

