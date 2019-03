'Mol' stuit op stenen op Mars 16 maart 2019

De bodem van de planeet Mars zit vermoedelijk vol met stenen. Dat blijkt tijdens ondergrondse metingen van de Heat Flow and Physical Properties Package - enigszins aaibaarder 'de mol' genoemd. Die hamerboor, die aan boord van de InSight Marslander is meegevoerd, maakt gaten in het oppervlak van de planeet en raakte bij een eerste sessie meteen enkele tientallen centimeters diep. "Maar toen is hij wellicht op een steen gebotst", aldus hoofdonderzoeker Tilman Spohn van het German Aerospace Center (DLR). "Gelukkig is het instrument zo ontworpen dat het kleinere stenen opzij kan duwen. Het is ons dan ook gelukt om de steen vijftien centimeter te kantelen. Dat is wel erg tijdrovend werk." Helaas botste de hamerboor al vlug op een tweede steen en zat de werktijd van de mol erop. Na vier uur moet het instrument afkoelen. (JPM)

