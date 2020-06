Exclusief voor abonnees "Moeten we hiermee onze zomer redden? Het schip is al lang gezonken" CULTURELE EVENEMENTEN MOGEN VANAF 1 JULI, MÁÁR SLECHTS VOOR 200 TOESCHOUWERS 04 juni 2020

'Vanaf 1 juli mogen artiesten terug het podium op, en kunnen concert- en theaterzalen weer worden gebruikt.' Dat besliste de Nationale Veiligheidsraad over de cultuursector, die teleurgesteld reageert. Reden is de grote maar die eraan vasthangt: slechts 200 mensen mogen in het publiek zitten. En kermissen en dorpsfeesten blijven nog tot 1 augustus verboden.

