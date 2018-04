"Moeten op tweede plaats focussen" Gerkens 03 april 2018

00u00 0

"We kijken alleen omhoog", zei Sven Kums nog in de aanloop naar de eerste PO-wedstrijd tegen AA Gent. Anderlecht zat dan ook in een positieve 'flow' na drie zeges op rij net voor de start van de play-offs. Het maakte de ontnuchtering alleen maar groter na een opnieuw pijnlijke thuisnederlaag. "We zijn veel te slap aan de wedstrijd begonnen", moest ook Pieter Gerkens toegeven. "En ook bij de start van de tweede helft waren we niet scherp genoeg. Gent won verdiend, zij kregen meer kansen en scoorden. Zo simpel is het. Gent was dodelijk op de counter en met uitzondering van tien minuten in de eerste helft, konden wij die counters er nooit uit halen. Ja, we hebben Trebel gemist als aanjager, maar ook volgende wedstrijd (vrijdag in Charleroi, red.) moeten we het zonder hem doen. Een excuus mag dat niet zijn."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN