Nibali 8ste op 0:08 21 februari 2020

"Evenepoel is een coureur die iets speciaals heeft", zegt Vincenzo Nibali. "Ik was vorig jaar in de Ronde van Duitsland al onder de indruk van zijn ontsnapping van 100 kilometer. Zijn prestaties sindsdien bevestigen wat ik van hem dacht. Deze ritzege bewijst hoe buitengewoon hij is. Hij is 20 jaar... We moeten met hem rekening houden in de Giro. Niemand kent zijn limieten, ook hij niet. Op papier is hij te jong om mee te doen voor het klassement in de Giro, maar we weten het niet. Ik ben benieuwd hoe hij een koers van drie weken gaat verteren. Jonge renners hebben normaal tijd nodig om daarmee te leren omgaan, maar ik heb het gevoel dat de theorie bij hem niet geldt." (BA)