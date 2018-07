"Moeten hier slim mee omgaan" THOMAS 25 juli 2018

"Ik zou sowieso op de eerste rij starten, dus op dat vlak verandert er niks voor mij", zegt geletruidrager Geraint Thomas. "Volgens mij is dit de beslissende rit in de Tour. Zo'n korte rit en zo veel klimmen. It is a big, big day! Daar moeten we slim mee omgaan: we mogen niet te vroeg alleen voor de aanval kiezen, we kunnen beter samen blijven en het dan uitvechten op de slotklim. Die 16 kilometer zullen wellicht de zwaarste in de hele Tour zijn. We kunnen heel veel scenario's krijgen, maar het belangrijkste is dat Froome en ik niet tegen mekaar koersen." (BA)

