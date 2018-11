"Moeten drie keer winnen" Vanhaezebrouck 08 november 2018

"Extreem moeilijk", noemt Hein Vanhaezebrouck de opdracht. Maar tegelijk "niet onmogelijk". "We moeten drie keer winnen, anders denk ik dat we eruit liggen", aldus de Anderlecht-coach. "Om die stunt waar te maken, moeten we wel de fouten uit ons spel halen. Op Trnava en tegen Dinamo Zagreb en Fenerbahçe lieten we keer op keer onnodig punten liggen, nu hebben we geen recht meer op misstappen. Dit is onze laatste kans." De aanloop was alvast weinig bemoedigend, want er zijn zorgen om Boeckx (enkel), Kums (staartbeen), Trebel (pubalgie), Makarenko (achillespees) en Dimata (knie). "Het wordt afwachten wie inzetbaar is." (PJC)