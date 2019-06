Exclusief voor abonnees "Moeten BeNeLeague onderzoeken" 08 juni 2019

00u00 0

De Pro League sprak ook over de BeNeLeague. "Het is geen geheim dat we daarover spreken met de Nederlandse federatie en clubs", verklaarde Pro League-voorzitter Peter Croonen. "We moeten realistisch zijn: de kans is reëel dat er op Europees vlak heel wat zal veranderen. Er komt mogelijk een Europese supercompetitie aan. Dan zijn we het aan onszelf verplicht om ook na te denken over hoe we ons daartegen kunnen wapenen. Er is een haalbaarheidsstudie van een BeNeLeague besteld. Het resultaat daarvan zal niet bindend zijn."