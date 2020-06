Exclusief voor abonnees "Moet ik in deze maatschappij ooit zwarte kinderen op de wereld zetten?" Ivo Shimwa (23) Geraardsbergen, student 04 juni 2020

00u00 0

"Ik woon nu zeven jaar in België. En merk het wanneer ik in de trein of op een bank in het park zit: de plaats naast me blijft altijd leeg. Omdat ik er nooit iets van zeg, kreeg ik - gelukkig - nog niet met verbaal of fysiek geweld te maken. Maar het lijkt wel alsof ik als vluchteling uit Mozambique dubbel zo hard moet werken. Wat vandaag in Amerika gebeurt, maakt me kwaad. Omdat dit ook mij, mijn vader of mijn zussen kan overkomen. Moet ik in deze maatschappij ooit zwarte kinderen op de wereld zetten?"

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen