Exclusief voor abonnees "Moet ik daar al krachten verspillen?" Greg Van Avermaet 05 juli 2019

0

"Ik weet niet of het zo'n goed idee is om dáár al met mijn krachten te woekeren. 's Anderendaags is er de ploegentijdrit, waarin we met CCC een goed resultaat willen neerzetten. En dinsdag volgt al de etappe naar Épernay, die ik zelf als een eerste grote kans op succes zie. Ik denk dat veel Belgen in een strak keurslijf zitten, met het oog op de zware tweede en derde week van deze Tour. We zien wel wat er mogelijk is, maar het is niet zo dat mijn carrière staat of valt met enkele dagen extra in die bolletjestrui. Leuk wel om door eigen streek te kunnen fietsen. Het jammere is dat de Muur en de Bosberg zo vroeg vallen. Liever had ik de rit in omgekeerde richting gereden, met de twee beklimmingen in volle finale. (grijnst) Maar ze hebben me niet om advies gevraagd. Ik ga zoveel mogelijk proberen te genieten, want dit beleef ik misschien once in a lifetime." (JDK)

