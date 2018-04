"Moet dronken doodrijder levenslang gekweld blijven?" Vzw helpt veroorzakers ongevallen omgaan met schuldgevoel Sander Van Den Broecke

07 april 2018

00u00 0 De Krant Wie ooit iemand heeft aangereden - al dan niet met dodelijke afloop - worstelt vaak voor altijd met schuld. Even Zeer, een vereniging voor lotgenoten, wil hen helpen. Vanaf volgend jaar moet er in elke Vlaamse provincie een afdeling zijn. En ja, ook wie dronken of met overdreven snelheid iemand heeft doodgereden, kan er terecht. "Moeten zij levenslang gekweld blijven?"

Tien jaar geleden reed Guido Lempereur (57) een voetganger op het zebrapad aan. Hij was nuchter, hij reed niet snel, hij was niet aan het telefoneren, maar het was donker en signalisatie op een verkeersdrempel bemoeilijkte het zicht. Het was gebeurd voor hij wist wat er gebeurde. Zijn slachtoffer verkeerde door een verbrijzelde nekwervel een tijdlang in kritieke toestand, kan door een kapotte knie niet meer sporten en zal altijd een stramme nek hebben, maar maakt het voor de rest goed. Je zou zeggen: beiden hebben ondanks de pech ook geluk gehad, het had veel erger kunnen zijn.

En toch: als Guido met de auto rijdt en hij ziet een voetganger of fietser in een gevaarlijke situatie, dan moet hij de wagen aan de kant zetten. Dan wordt hij overvallen door paniek. Zelfs wanneer hij een bestuurder achter het stuur met een smartphone bezig ziet, begint hij soms te hyperventileren. En 's nachts ziet hij in zijn slaap nog vaak die schimmige beelden die eindigden in een doffe klap. "Ik heb het ongeval kunnen plaatsen", zegt hij, "maar helemáál verwerkt is het nog altijd niet."

Guido Lempereur is voorzitter van Even Zeer, een zelfhulpgroep voor mensen die ooit iemand hebben aangereden. Even Zeer bestaat acht jaar en telt zeventig leden. Sinds januari is de vereniging een vzw en in elke provincie wordt nu een afdeling opgericht.

