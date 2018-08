"Moet af en toe wakker geschud worden" Matchwinnaar Cools 06 augustus 2018

00u00 0

Als Ivan Leko op rechts al teruggrijpt naar Tomecak, dan moest er wel iets aan de hand zijn met Dion Cools, gisteren op Le Canonnier al voor de derde keer op rij gepasseerd door de Kroaat. Maar, Cools mocht nog voor de pauze invallen en greep zijn kans met beide handen. Na één van zijn typische infiltraties en een dubbelpass met Vormer trapte hij Club Brugge in een uiterst lastige match naar de overwinning: "Het deed deugd om weer op het veld te staan", aldus de matchwinnaar. "Het is tof om beslissend te zijn in een moeilijke periode. Waarom ik niet speelde? Misschien word ik altijd wel een beetje nonchalant en ben ik soms minder geïnteresseerd. Ik moet af en toe wakker geschud worden. Als iedereen dat zegt, moet je dit accepteren en het gewoon laten zien. Het is goed dat dit gebeurd is. Of ik vrijdag tegen Kortrijk zal spelen? Dat kan ik niet honderd procent zeker zeggen. Het is een beslissing van de coach." Vormer: "Cools moet zichzelf opnieuw een beetje pijn doen. En dat ziet de coach ook natuurlijk. Maar hij viel heel goed in en maakte het verschil." Cools staat vrijdag zo goed als zeker opnieuw in de basis. Net op tijd om zich te laten zien vooraleer hij straks moet concurreren met de nog geblesseerde Diatta en Mata. (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN