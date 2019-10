Exclusief voor abonnees "Moeilijker om EK te winnen dan WK" 19 oktober 2019

De vraag van 1 miljoen zorgde voor gepuf en gezucht. "Of we volgende zomer Europees kampioen worden? (aarzelt) Het probleem is dat het veel moeilijker is om het EK te winnen dan het WK. Kijk naar de top 10 op de FIFA-ranking, dat zijn bijna uitsluitend Europese landen. Je komt die allemaal tegen op het EK. We hebben kans, maar het wordt zeer moeilijk. Want Italië draait goed, Spanje is magnifiek, Nederland zeer sterk, Frankrijk uiteraard ook, Engeland heeft een goeie generatie... En dan is er ook nog Duitsland, Kroatië en zelfs Rusland. Het wordt lastig. Ik geef ons vijftig procent kans." (NP)

