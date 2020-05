Exclusief voor abonnees "Moeilijke puzzel, met vier kinderen en vijf kleinkinderen" Jef Vermassen (72) 07 mei 2020

00u00 0

Vier dochters, drie kleindochters en twee kleinzonen. Als strafpleiter Jef Vermassen (72) de optelsom maakt van de mensen die hij het liefst weer over de vloer zou krijgen, komt hij uit op negen. "En het mogen er maar vier zijn? Dan gaan we dat moeten oplossen in shiften, hé. Om de beurt op bezoek bij oma en opa." Maar dat mag dus niét. De vier mensen die op bezoek komen, moeten altijd dezelfde vier zijn. Vermassen was aan het pleiten toen premier Sophie Wilmès de regels van het beperkt bezoek uitlegde en wist daardoor nog niet dat hij zal moeten kiezen wie van zijn kinderen en kleinkinderen op bezoek mogen komen, en wie niet. "Verdorie, dat wordt nog een moeilijke puzzel voor ons", zucht hij. "Ik begrijp dat ze érgens de lijn moeten trekken, maar vier is toch wel héél weinig. Nu, we komen er wel uit. We gaan daar goede afspraken rond maken en ons daar ook aan houden. Ik heb nog het geluk dat mijn kinderen allemaal in de buurt wonen. Onze jongste dochter woont naast ons, en we delen dezelfde tuin. Daar doen we 's avonds regelmatig een babbeltje, op vijf meter van elkaar. En ook onze andere kinderen wonen in Lede. Ze komen hier af en toe zwaaien vanop de oprit, of de kleinkinderen passeren hier eens met hun fiets. Al zou ik ze natuurlijk liefst van al nog eens allemaal heel goed vastpakken." (IBO)

