"Moeilijk spelen tegen 12 man" 12 maart 2018

Jonas De Roeck geraakte enorm gefrusteerd door beslissingen van scheidsrechter Erik Lambrechts en werd diep in de tweede helft naar de tribune gestuurd. Achteraf was zijn woede nog niet gekoeld. "Natuurlijk moeten we de hand weer in eigen boezem steken omdat we twee uitstekende kansen missen. Maar dat neemt niet weg dat er ook weer een aantal beslissingen tegen ons werden gefloten. Tegen twaalf man moeten spelen is altijd moeilijk. Het is niet de eerste keer. Ik had echt een déjà vu."

