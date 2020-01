Exclusief voor abonnees "Moeilijk om op te boksen tegen de profclubs" Eddy Bokken - KRC Genk Ladies 29 januari 2020

Halve finale beker van België

Geen bekerfinale voor Genk Ladies. De Genkies hielden tegen de profs van Anderlecht één helft stand, maar schoven na de rust onderuit. "In een gesloten eerste helft waren er amper kansen. Ons blok stond er. Na de rust heeft Tine De Caigny ons de das omgedaan", stelt trainer Eddy Bokken. "Ik had ons team nochtans gewaarschuwd voor deze kopbalspecialiste. Zij is groot en hun flankaanvalsters weten hoe ze haar moeten bereiken. Een klein foutje in onze defensie en De Caigny profiteerde. Jammer dat de Brusselse goalie even later met een wereldreflex Nikki Janssen van de gelijkmaker hield."

