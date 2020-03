Exclusief voor abonnees "Moeilijk om hechte mediterraanse clans uit elkaar te houden" 24 maart 2020

"Ik las in het nieuws dat de helft van de patiënten in het Ziekenhuis Oost-Limburg van Turkse origine zou zijn. Zulke cijfers moet je correct interpreteren: er wonen veel Turken in deze regio, dan is het ook maar normaal dat zij tot de ziekenhuispopulatie behoren", zegt cultuursocioloog Walter Weyns. "Tegelijk is het zo dat Turken een eerder mediterrane levenswijze hebben waarbij de ruime familie zeer belangrijk is, en men mekaar erg veel bezoekt, wat mooi is, maar in periodes als deze om een grote gedragswijziging vraagt. Sommigen voelen zich meer lid van hun eigen gemeenschap dan deel van de algehele maatschappij, wat die wijziging bemoeilijkt. Net zoals het nu een handicap is dat chassidische joden zeer beperkt de Vlaamse media volgen. Anderzijds moeten we voorzichtig zijn met cijfers en interpretaties. Corona is niemands 'schuld' en er is ook een factor van toeval: wie had voorspeld dat Noord-Italië zo hard getroffen zou worden? Je kan ook een slecht lot trekken."

