"Moeilijk, nieuwe datum vinden voor Strade Bianche"

Het wordt moeilijk om een nieuwe datum te vinden voor de Strade Bianche, die gisteren is geannuleerd. Dat zegt Tom Van Damme, voorzitter van de Belgische wielerbond en voorzitter van de UCI-wegcommissie, die over de kalender beslist. "De kalender zit propvol. Ik wil niet op de feiten vooruit lopen. We gaan wel alles doen om RCS, de organisator van de Strade Bianche, te helpen. RCS moet nu zelf een nieuwe datum zoeken. We zullen hun voorstel bekijken en zien wat mogelijk is."

