"Moedig mensen aan om te blijven werken"

We moeten zoveel mogelijk blijven werken om de economie draaiende te houden. Dat zegt Piet Vanthemsche, covoorzitter van de Economic Risk Management Group die de regering bijstaat in de aanpak van de coronacrisis. De expert die binnen de taskforce verantwoordelijk is voor de 'business continuity' benadrukt dat een positieve aanmoediging nodig is. Hij uit ook zijn dankbaarheid voor onder anderen chauffeurs en werknemers in de industriële sectoren, de farma- en de voedingssector. "Al moet wie ziek is uiteraard wel thuisblijven."