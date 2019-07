Exclusief voor abonnees "Moedermelkbank moet prematuurtjes helpen" 31 juli 2019

00u00 0

"Vlaanderen moet een moedermelkbank krijgen, net als Wallonië en Brussel", vindt neonatologe Veerle Cossey (UZ Leuven). Moeders die pas bevallen zijn en meer dan genoeg melk hebben voor hun eigen kind, kunnen hun overschotten doneren aan zo'n moedermelkbank. Zo wordt donormelk herverdeeld onder te vroeg en ziek geboren kinderen die bij hun eigen moeder niet of onvoldoende aan de borst kunnen. Twee Brusselse en twee Luikse ziekenhuizen hebben al zo'n bank, maar Vlaanderen niet. Er is in België geen regelgeving rond melkdonatie. Ziekenhuizen die dat willen organiseren, doen dat op eigen houtje. (DM)