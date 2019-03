'Moderne' prins Harry neemt vaderschapsverlof 25 maart 2019

Hij had het beter nog even verzwegen, dat hij van plan is twee weken vaderschapsverlof te nemen. De Britse prins Harry (34) wil graag bewijzen dat hij "een moderne papa" is en zet alle officiële afspraken opzij om Meghan (37) een handje te helpen na de geboorte van hun kind. Maar in de plaats van een schouderklopje, krijgt hij daar nu bakken kritiek voor. 'Waarvan neemt hij verlof? Hij heeft niet eens een echte job', was één van de meest gehoorde reacties. Harry's broer, prins William, nam na de geboorte van zijn dochter Charlotte ook twee weken vrij. Toch zijn er heel wat mensen die Harry gelijk geven en hem als een voorbeeld zien. 'Elke papa zou dit moeten doen', luidde het nog.

