'Modern tennis' viert 50ste verjaardag: Henin achtste beste profspeelster ooit 28 april 2018

00u00 0

Een taart met vijftig kaarsjes was deze week in de tenniswereld op zijn plaats. Vandaag is het exact een halve eeuw geleden dat Ken Rosewall het allereerste toernooi van de 'Open Era' won, oftewel de start van het 'moderne' proftennis.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN