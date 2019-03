"Misschien trouwen we pas in 2021" Huwelijk Christoff en Ritchie niet voor meteen 12 maart 2019

Twee maanden nadat Christoff (42) in allerijl geopereerd moest worden aan een lekkende hartklep, is de zanger bijna opnieuw de oude. Maar Christoff doet het wel rustiger aan dan vroeger. "Ik durf vaker aan mezelf te denken, zonder schuldgevoelens, en ik blokkeer vrije momenten", vertelt hij in 'Story'. In die vrijere agenda staat voorlopig wel nog geen huwelijk met Ritchie, met wie Christoff zich eind vorig jaar verloofde.

