"Misschien ook eens naar boven kijken" Blondelle 2 goals 21 januari 2019

Minuut 59. Bushiri tilt Blondelle op zijn rug. Het thuispubliek scandeert: Siebe! Siebe! Siebe! De centrale verdediger heeft net voor de tweede keer in drie minuten gescoord. Van 2-0 naar 4-0. De negende zege van Eupen is binnen. Het behoud ook, al staat dat mathematisch nog niet vast. Blondelle (32) is al dertien jaar aan de slag, maar twee keer scoren in een wedstrijd deed hij nooit eerder. "De tweede was de mooiste. Rechtstreeks binnenkoppen is heerlijker dan een afvallende bal binnenschieten. Ik ben s-u-p-e-r blij. Ook omdat dit een belangrijke match was die we gewonnen hebben, want nu spelen we twee keer uit (op Anderlecht en STVV, red.) met een gerust gemoed. Anders dan in het begin van het seizoen zit er evenwicht in de ploeg. We zijn vanavond nooit in de problemen gekomen. Het vertrouwen stijgt. De ambitie ook? Ach, misschien is het moment aangebroken om ook naar boven te kijken."

