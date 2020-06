Exclusief voor abonnees "Mireille verkocht dat huis om haar vader te treffen" PARTNER VAN KIPLING-ERFGENAME VERDEDIGT VERKOOP VILLA 26 juni 2020

Kipling-erfgename Mireille Gram (54) heeft er zélf voor gekozen om haar villa voor een habbekrats te verkopen én dat geld op rekening van haar lief te plaatsen. Dat zegt die laatste, die met de opbrengst al een sportwagen kocht. "Mireille wilde haar vader een loer draaien. Maar dat is iets tussen hen. Ik ben gewoon blij dat ik nu een Porsche heb."

Volgens Mohamed El K. (40) is er geen enkel probleem tussen hem en Mireille Gram (54). "We zijn nog altijd samen. Gelukkig samen! Mireille heeft me net gebeld uit de gevangenis van Brugge. Ze belt me vaak." De vrouw zweet er een effectieve celstraf van 4 jaar uit omdat ze in 2015 probeerde haar tweelingdochters van 14 jaar de keel over te snijden. "Mireille heeft me klaar en duidelijk gezegd: zij heeft over de verkoop van haar huis géén klacht ingediend tegen mij." Hij denkt dat hij wordt geviseerd door Tony Gram, de 78-jarige vader van Mireille. Als zakenman scheerde hij hoge toppen met het bekende hand- en boekentassenmerk Kipling. Van het vermogen van 'meneer Gram' wordt gezegd dat het flirt met de grens van 200 miljoen euro.

Eerste bod afgeslagen

Walter Damen - advocaat van zowel dochter als vader Gram - onderzoekt of hij de verkoop van Mireilles villa in Schoten terug kan draaien. Zijn dochter woonde in de riante woonst in het groen tot ze haar kinderen probeerde te vermoorden. Maar terwijl Mireille Gram in de gevangenis zat, werd het stulpje plots verkocht. Voor 'maar' 875.000 euro. Geschatte waarde: 1,4 miljoen euro. De vastgoedmakelaar zou dat eerste bod nochtans hebben afgeslagen. Naar verluidt tot grote ontevredenheid van Mireille Gram. De koop kon enkel doorgaan als ze in de gevangenis een document ondertekende om de villa bij hoogdringendheid te verkopen tegen die dumpingprijs. Vader Gram ziet daar machinaties in van één man: Mohamed El K. - 'Mo' voor de vrienden. Tony Gram gelooft dat de partner van zijn dochter haar daartoe heeft gedwongen. Ook omdat de opbrengst niet op de rekening van Mireille belandde, maar bij Mo. Die doet daar ook niet stiekem over. "Dankzij Mireille rijd ik nu met een Porsche en heb ik een nieuw gebit. So? We zijn een koppel, zien elkaar graag."

Haat-liefde

De twee waren al samen toen Mireille Gram in de gevangenis belandde. Vandaag zijn ze dat nog altijd - ook al is hij volgens de status op zijn Facebookaccount 'vrijgezel'. Zelf zat Mohamed El K. ook al in de cel. Elf jaar, voor doodslag. "Toen ik buitenkwam, had ik niets. Kón ik ook niets. Ik kwam Mireille tegen. We begrepen elkaar en werden verliefd. Zij vond het erg fijn dat eindelijk 'ns iemand om haar gaf." Dat laatste is een sneer naar vader Tony Gram, van wie op het proces van zijn dochter werd gezegd dat hij een heel afwezige vader was. "Haar vader zoekt een zondebok voor zijn moeilijke relatie met Mireille. Ze hebben een haat-liefderelatie." Ook dat

draait volgens El K. om geld. "Toen Mireille 21 was, stierf haar mama. Kanker. Haar vader houdt al jaren de erfenis van haar mama tegen (naar verluidt 20 miljoen euro, red.). Haar broer zou zijn deel wel hebben gekregen. Dat wringt bij Mireille."

Hij ziet de verkoop van de villa ook als een onderdeel van dat mentale steekspel tussen vader en dochter. "Ik garandeer: alle papieren zijn in orde. Er ging in de gevangenis ook een notaris langs bij Mireille. Zij heeft met die verkoop haar vader willen treffen. Hij moet van mij niets weten en het steekt bij hem dat zijn dochter me dure cadeaus geeft." De man - arbeider in het dagelijkse leven - kreeg van Mireille Gram onder andere al een Rolex, zijn Porsche Panamera - "een tweedehandse van 90.000 euro" - en een gebit van 10.000 euro.

Colloqueren

Mohamed El K., fijntjes: "Waarom staat de opbrengst van de verkoop van de villa in Schoten niet op haar persoonlijke rekening, denkt u? Omdat vader Gram er alles aan doet om haar te laten colloqueren en dan haar bewindvoerder te worden. Zodat ze straks niet meer zelf zou kunnen beslissen wat ze met haar centen doet. Ik kom daar niet tussen. Maar ik moet door hun geruzie toch geen cadeaus weigeren, zeker? Andere koppels geven elkaar ook geschenken. Mijn vriendin is toevallig een rijke vrouw. Dus zijn die geschenken iets groter. Soit, ik ben vooral heel blij dat ik met zo'n schone Porsche rondrijd." Hij heeft naar eigen zeggen geen schrik van een onderzoek naar de verkoop van de villa. "Ik word toch vrijgesproken, net als straks in september." Hij verwijst daarmee naar een proces waar hij terechtstaat omdat hij de inboedel van de villa in Schoten liet leeghalen en verkopen - inclusief kunstwerken, juwelen en auto's. "Mireille schreef daarover al een brief naar het parket. Dat ik dat mocht doen. Dat ze het me had gevraagd. Wat is dan het probleem?"

Vader Tony Gram wilde gisteren niet reageren.