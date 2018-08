"Mirallas bijna van Fiorentina" 03 augustus 2018

Iedereen tevreden. Kevin Mirallas (30) staat op een zucht van Fiorentina, zo melden betrouwbare Italiaanse media. De aanvaller zit op een zijspoor bij Everton, dat zijn Belg zou uitlenen, wellicht met aankoopoptie. Momenteel bespreken alle partijen de laatste details. Mirallas ligt nog tot 2020 onder contract bij Everton. In de voorbereiding kreeg hij speelminuten bij de Engelse middenmoter na een ontgoochelende huurperiode bij Olympiakos, maar dat was vooral omdat de WK-gangers nog ontbraken. In Firenze zou Mirallas ploegmakker worden van Cyril Théréau, ex-Charleroi en -Anderlecht, Stefano Pioli is er de coach. (PJC)