Exclusief voor abonnees "Minstens vier ritzeges in Tour" Lelangue 24 juni 2020

00u00 0

De Tourploeg van Lotto-Soudal bestaat uit twee blokken: de groep rond sprinter Caleb Ewan, die Jasper De Buyst, Roger Kluge en John Degenkolb als loodsen meekrijgt, en de vrijbuiters Philippe Gilbert, Tim Wellens en Thomas De Gendt. De laatste naam in de selectie is die van de 24-jarige Steff Cras. "Misschien een verrassing, maar hij heeft al getoond dat hij een aardig stukje kan klimmen", zegt John Lelangue. "In deze Tour zal hij veel kunnen leren en zich verder ontwikkelen."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen