"Minstens € 400.000 voor halfopen bebouwing"

16 maart 2019

De mening van de makelaar: Shana Leclerq van Immo Beguin ging ter plaatse langs voor een schatting. "Bij een verkoop denk ik dat 420.000 euro net haalbaar is. 400.000 euro is alleszins een zeer correcte prijs. De eigenaars dachten zelf aan 380.000 à 400.000 euro. Het huis is tot in de puntjes afgewerkt en volledig instapklaar. Er zijn hoogwaardige materialen gebruikt en er is ook maatwerk. De stalen trap is een van de blikvangers. De eigenaar maakte die zelf en deed dat duidelijk met verstand van zaken."

