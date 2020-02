Exclusief voor abonnees 'Mini-Merkel' stapt op als leider CDU 11 februari 2020

Annegret Kramp-Karrenbauer, ook wel bekend als de 'mini-Merkel', heeft aangekondigd ontslag te nemen als leider van de Duitse christendemocratische partij CDU. Ze zal zich ook geen kandidaat stellen als bondskanselier. De 57-jarige Kramp-Karrenbauer, die minister van Defensie is, werd door de partij gezien als de opvolger van huidig bondskanselier Angela Merkel. Eind 2018 had 'AKK' het partijvoorzitterschap van haar overgenomen. Maar dat verliep verre van vlekkeloos, vooral door verkiezingsnederlagen en slechte peilingresultaten. In november had ze er al mee gedreigd op te stappen. De selectieprocedure voor een nieuwe kandidaat-bondskanselier zal in de zomer worden opgestart.