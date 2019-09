"Minder ruzie op speelplaats dankzij boshut" RODE NEUZEN DAG WORDT VANDAAG AFGETRAPT Ingrid De Vos

16 september 2019

05u00 0 De Krant Terwijl Rode Neuzen Dag-ambassadeur Jens Dendoncker vandaag een gooi doet naar het langste applaus ter wereld, leggen ze in de basisschool van Bevegem ruzies bij in hun Rode Neuzen-boshut. "Als onze kinderen een conflict krijgen op de speelplaats of behoefte hebben aan rust, kunnen ze er terecht", legt directeur Steven Ghys uit.

Mentaal welbevinden is voor basisschool Graaf van Egmont in het Oost-Vlaamse Zottegem geen obligaat dossiertje om aan de inspectie te tonen. In de gangen van het schooltje staan 'glazen stoeltjes'. "We willen een zorgzame school zijn", verklaart directeur Steven Ghys. "Kinderen krijgen op school veel prikkels. Wie voelt dat het allemaal even te veel is, kan even op een stoeltje gaan zitten om tot innerlijke rust te komen. De kinderen mogen hiervoor zelfs op eigen houtje uit de les stappen. Met de leerkrachten hebben we de afspraak om kinderen die daar zitten, niet aan te spreken."

Buiten is beter

Eén probleem: de afstand tussen de stoeltjes en de speelplaats is net iets te groot, waardoor daar wel al eens conflictjes ontstaan. Directeur Ghys: "In de leerlingenraad hebben we de kinderen laten kiezen hoe een rustige ruimte vlak bij de speelplaats er zou kunnen uitzien. Ze kwamen met de schets van een hut dat ze in een bosje op de koer wilden laten bouwen. Dat deden we ook met de opbrengst van onze Rode Neuzen-actie van vorig jaar. De hut gaat open op 23 september. De juffen zijn de kinderen daarop aan het voorbereiden. Ze moeten weten dat dit geen speelhuisje is, wel de plaats waar je een ruzie kan uitpraten of tot rust kan komen."

Boosheid uitademen

Ook dit jaar doet de school weer mee aan Rode Neuzen Dag. "Rond onze boshut willen we een rustige zone met een houten terras aanleggen. Dat idee komt van juf Nathalie, die lesgeeft in het tweede leerjaar en twee halve dagen per week is vrijgesteld om met de kinderen te werken aan hun sociale sociale vaardigheden en weerbaarheid. Elke klas krijgt van haar een basistraining van zes lessen. Nu doet ze dat in het schoolgebouw, maar ze wil graag naar buiten kunnen met haar groepen."

Het werkt veel makkelijker als je de kinderen in contact brengt met de natuur, legt Juf Nathalie uit. "Kinderen worden niet geboren met zelfbesef, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Wél met de potentie om ze te ontwikkelen. Conflictjes zullen er altijd zijn. Wij leren onze kinderen technieken aan om daarmee om te gaan - zoals het stellen van grenzen. We leren de kinderen ook dat er in onze buik een borrelmannetje zit, dat soms naar boven komt en ons slechte dingen wil laten doen of zeggen. Regel is om dan eerst alle boosheid uit te ademen en het dan pas uit te praten. Op de speelplaats zien we het effect van die trainingen."

En Juf Nathalie doet nog veel meer met de kinderen. "Sommige kinderen hebben de neiging om zich op de speelplaats af te zonderen van de groep. Door groepsspelletjes met hen te spelen, leren we hen de stap naar anderen te zetten. Dat is heel belangrijk. Een kind dat zich onveilig voelt, zal muren optrekken, egoïstisch en egocentrisch gedrag ontwikkelen. Eén en ander kan zelfs leiden tot leerproblemen. Daarentegen: een kind dat vlot is in de sociale omgang, kan makkelijker het mooiste van zichzelf laten zien. Daar zetten we met het ganse schoolteam op in."

1.500 scholen melden zich

Als Rode Neuzen Dag 2019 vandaag op gang wordt geklapt, hebben maar liefst 1.500 scholen zich al aangemeld om mee te doen. Het Rode Neuzenteam stuurt hen een wake-upcall . "Willen ze extra budget krijgen van de acties die in heel Vlaanderen worden georganiseerd, dan moeten ze ons nu laten weten wélk project ze willen realiseren en welke actie ze daarvoor opzetten. Dat kan op rodeneuzendag.be", zegt persverantwoordelijke An Luyten. De Koning Boudewijnstichting zal de projecten valideren. Elk voorstel dat de mentale, sociale en fysieke weerbaarheid van jongeren verbetert, maakt kans. De scholen kiezen vrij wat ze zelf doen om centen bijeen te krijgen. Of het nu een carwash is of een muziekquiz: het goede nieuws is dat de opbrengst van hun actie integraal naar het project van de school zelf gaat. Daarbovenop komt nog een deel van de opbrengst van onder meer de Rode Neuzen die via de Belfius-kantoren zijn verkocht en andere acties die in Vlaanderen worden georganiseerd. (IDV)