"Minder moe dankzij Ketnet" 14 december 2019

"In de meeste families heeft ieder gezinslid een apart scherm, maar voor mij is televisie een sociaal gebeuren. Met onze zoontjes Lenni en Flynn kijk ik geregeld naar het jeugdjournaal op Ketnet. Dat heb ik meer dan twintig jaar geleden zelf nog gepresenteerd. Ik ben de televisiebonzen trouwens dankbaar dat er 's ochtends zoveel kinderprogramma's worden uitgezonden. Zo kunnen de ouders in het weekend tenminste uitslapen."