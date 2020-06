Exclusief voor abonnees "Minder btw op bier, alstublieft" 8. CAFE FARAO, LEUVEN 09 juni 2020

00u00 0

Op de Oude Markt in Leuven lopen her en der obers rond achter plexiglas, zoals bij café Gambrino. Bij café Farao even verderop klinkt het dat het "niet eenvoudig zal worden om te overleven". "Maar we gaan er het beste van maken, want alles is beter dan een gesloten deur", zegt uitbater Mattias Langens, ook penningmeester van vzw Oude Markt. "Het is wel erg jammer dat de verlaging van de btw niet van toepassing is op alcohol. Cafés tappen vooral bier en dus levert deze maatregel niet zoveel op in deze toch al bijzonder moeilijke tijden." (BMK)

