"Mijn vrouw zei nog: 'Parkeer hier niet'" Eigenaar verpletterde Audi

Ongewild haalde Johnny De Mol (48) uit Wetteren de afgelopen dagen alle nieuwspagina's. Zijn verpletterde Audi A4 onder de torenkraan in Nieuwpoort zorgde voor een van de opvallendste beelden van het drama. Vandaag vertrekt hij terug huiswaarts. "Maar geloof me: deze vakantie vergeet ik nooit meer", zegt Johnny. Amper een uur voor de kraan omwaaide, parkeerde de man zijn wagen op de bewuste plaats. "Natuurlijk zag ik die kraan staan. Mijn vrouw zag hem zelfs schommelen en vreesde nog dat hij zou omwaaien. Ik geloofde nooit dat zoiets kan gebeuren, maar kijk..." Intussen is het wrak van onder het puin gehaald en weggetakeld. De volledige passagierszetel was in tweeën gespleten. "Hallucinant", zegt Johnny De Mol. "Als we op dat moment in de wagen hadden gezeten, hadden we het waarschijnlijk niet kunnen navertellen." (MMB/JHM)

