"Mijn vrouw spuit testosteron bij mij in" Sam Bettens vlogt over transitie 27 mei 2019

00u00 0

Sam Bettens (46) - voorheen Sarah Bettens - heeft een eigen YouTube-kanaal aangemaakt om zijn volgers wekelijks op de hoogte te houden over zijn transitie van vrouw naar man. In een eerste vlog vertelt de K's Choice-zanger over zijn hormoontherapie en de recente verdubbeling van zijn dosis testosteron. De afgelopen vijf weken nam Bettens een lagere dosis in de hoop te kunnen blijven zingen. "Mijn vrouw had het genoegen die spuiten in mijn bil te zetten", vertelt Sam, die van lichamelijke veranderingen nog niet veel merkt. "Geen stemveranderingen, geen gekke emotionele rollercoasters en ik ben nog steeds niet goed in crossfit. Ik leer veel over geduld, en dan vooral dat ik er niet veel heb." Met zijn stem heeft hij momenteel "een interessante relatie". "Ik kan niet wachten om te horen hoe die zal klinken. Toch ben ik best verdrietig dat ik van mijn oude stem afscheid zal moeten nemen." (CMA)

