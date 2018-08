"Mijn vrouw draagt een hoofddoek, ja. Maar da's haar eigen keuze" Kamal Kharmach bij 'Plage Préférée' 06 augustus 2018

00u00 0

"Dat ik met een moslima getrouwd ben, is eigenlijk puur toeval", vertelt Kamal Kharmach (27). In 'Plage Préférée' praat de komiek deze week voor 't eerst over zijn huwelijk. "Ik ben hier geboren, dus ben ik Vlaming. Maar ik ben fier op mijn Marokkaanse roots en mijn moslim-zijn", zegt Kamal. "Mijn vrouw draagt een hoofddoek, maar dat is haar eigen keuze. Ik verplicht haar nergens toe." Ook Kamals strijd tegen de kilo's komt aan bod tijdens het gesprek. Hij woog 200 kilo, maar viel meer dan 130 kilo af. En toch voelt hij zich ook nu niet altijd goed in zijn vel. "Er was 'De Slimste Mens', ik werd tv-figuur", zegt hij. "Ik leefde in euforie. Maar nu is mijn leven stabiel en ben ik weer de onzekere Kamal." (WN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN