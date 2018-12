"Mijn vorige was tégen Oostende" Eerste goal De Bock in 2,5 jaar 27 december 2018

Niet winnen en toch met een goed gevoel de winterstop in. Dat was gisteren het geval bij KV Oostende na een van zijn beste matchen van het seizoen. De kustploeg ontsnapte weliswaar toen Botaka al vroeg vanop de stip de 0-2 liet liggen, maar speelde play-off 1-kandidaat STVV nadien volledig van het veld. "De eerste vijf minuten waren opnieuw een catastrofe. In onze fanshop ligt er een dvd met al deze momenten", gekscheerde Gert Verheyen. "Daarna was de prestatie héél goed. Met veel wil en beleving en sterker aan de bal dan in onze meeste matchen."

