"Mijn vechtlust getoond" Darcis blijft verbazen 03 januari 2019

00u00 0

De comeback van Steve Darcis is nu al geslaagd! Op het ATP-toernooi van Pune redde de 34-jarige Luikenaar gisteren twee matchpunten tegen de Amerikaan Michael Mmoh (ATP 103) om uiteindelijk na meer dan drie uur met 4-6, 7-6, 6-2 te zegevieren en zich te plaatsen voor de kwartfinale. Ter herinnering: Darcis speelde zijn laatste wedstrijd in de Davis Cup-finale tegen Frankrijk in november 2017. Door zijn plaats bij de laatste acht in India komt onze landgenoot alvast de top 400 binnen, terwijl hij het jaar aanvatte zonder ranking - hij geraakte in India op de hoofdtabel met een beschermd klassement. Morgen speelt Darcis tegen reekshoofd vier, de Tunesiër Malek Jaziri (ATP 45). "Het was bij momenten een knotsgekke match", zei hij bij de RTBF. "Ik heb mijn vechtlust kunnen tonen. Het zou jammer geweest zijn, moest ik dat niet gedaan hebben nadat ik een jaar heb thuisgezeten." (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN