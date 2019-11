Exclusief voor abonnees "Mijn truitje inkaderen" Debutant Cobbaut: 20 november 2019

Zijn ogen glinsterden. Elias Cobbaut moest het nog even laten doordringen dat hij gisteren zijn debuut maakte voor de Rode Duivels. "Ik wist het pas twee uur voor de wedstrijd. Dit voelt aan als een cadeau voor al mijn harde werk van de voorbije jaren. Wat ik ga doen met mijn wedstrijdshirt? (lacht) Dat mag niemand ooit nog aanraken. Ik hou bijzondere truitjes bij in mijn dressing, maar dit exemplaar ga ik laten inkaderen. De voorbije week heb ik in een droom geleefd. Maar bij Anderlecht zal ik daar snel weer uit moeten ontwaken." (VDVJ)