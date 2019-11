Exclusief voor abonnees "Mijn toekomst? Spelen bij een club met balbezit" 07 november 2019

00u00 0

Jonathan David tekende onlangs een contract tot 2023, maar gezien de belangstelling van grote clubs zou het best kunnen dat hij aan zijn laatste seizoen bij de Buffalo's bezig is. "Dat weet ik nog zo niet. Ik zit niet te denken: 'Dit is mijn laatste jaar.' Ik focus op wat ik doe op het veld en laat de rest over aan mijn manager en de club." AA Gent hield al aanbiedingen af, onder meer van FC Porto. Als David vertrekt, zal de club belangrijker zijn dan de competitie. "Ik heb niet één land of één bepaalde competitie voor ogen", zegt hij. "Veel belangrijker is welk project een club met je wil aangaan. Als ik zou vertrekken, moet dat zijn om te spelen en verder progressie te maken. Ik voetbal graag, ik raak de bal graag vaak. Dan moet je naar een club die veel balbezit heeft en die graag wil voetballen. Zoals bij Gent, een ploeg die opbouwt en niet met lange ballen werkt waar je achteraan moet rennen. De bal laten rondgaan, is het mooiste wat er is." (RN)

