Exclusief voor abonnees "Mijn toekomst? Een goeie vraag..." Origi 01 juni 2019

00u00 0

Held van die waanzinnige avond tegen Barcelona, straks weer toekijkend vanop de bank. "We zien wel. Veel denk ik trouwens niet meer aan die halve finale - ik heb wel meer straffe momenten meegemaakt in mijn carrière. Als speler moet je bovendien altijd klaar zijn voor de volgende match en dat is Tottenham. Ik wil gewoon zoveel mogelijk mijn ding doen. Na het seizoen is er tijd genoeg om te gaan zitten en te denken: 'Wat heb ik gedaan?'"

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Origi

sport

sportdiscipline

voetbal