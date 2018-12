"Mijn tactisch plan klopte niet" Makelele kijkt in eigen boezem 24 december 2018

Opvallende uiting van spijt bij Claude Makelele, de coach van Eupen. "Genk heeft ons in snelheid gepakt en daardoor liepen we ook al snel achter de feiten aan. Deels mijn schuld, want het tactisch plannetje klopte niet. Bijsturen lukte niet meer in de eerste helft. Daarvoor heb ik moeten wachten tot de rust. Maar toen was het kalf al verdronken, natuurlijk." De tweede helft stond Eupen inderdaad beter. En zo konden de Panda's een vuist maken. "Toen konden we inderdaad het spel brengen dat we gewoon zijn", aldus Makelele. "We gooiden veel ballen voor doel, we kregen ook kansjes en kansen. Maar dan heb je natuurlijk ook mensen nodig die het kunnen afmaken. Vandaag lukte ons dat niet. Spijtig maar helaas. Genk was gewoon beter. Zij gaan verdiend met de drie punten naar huis." (FKS)

