"Mijn rug liep vast" Benoot • 4de 19 juli 2019

00u00 0

Vierde was in Bagnères-de-Bigorre het hoogst haalbare voor Tiesj Benoot. De naweeën van zijn valpartij van woensdag speelden hem in de finale té veel parten. "Op de Peyresourde was het nog ça va. Ik maakte me verdienstelijk voor Tim (Wellens, red.). Reed mee de kloof dicht op de ontsnapte Calmejane en nam me voor om dan mijn eigen koers te rijden. Ook in de eerste vijf minuten van de Hourquette d'Ancizan ging het behoorlijk. Maar plots liep mijn onderrug volledig vast. Vanaf het moment dat ze volle bak reden, moest ik constant rechtstaan op de trappers. Ik geraakte niet meer in het ritme. Jammer genoeg had ik niet de benen van Brioude (waar hij tweede werd na Daryl Impey, red.). Anders was dit een mooie kans geweest op ritwinst. Soit, geen excuses. Da's de Tour."

