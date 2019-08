Exclusief voor abonnees 'Mijn restaurant'-koppel Jimmy & Lucie uit elkaar 24 augustus 2019

Jimmy Michiels (34) en Lucie Ory (31), die in 2010 met hun restaurant Terrae de tweede plaats behaalden in 'Mijn restaurant', zijn geen koppel meer. "De vlam is eruit", klinkt het. De twee hebben twee zonen: Jasper (6) en Jonas (4).

