'Mijn Pop-up'-winnaar Birger verlaat Tjop's 16 juli 2018

00u00 0

Birger Allary, die in mei vorig jaar met zijn boezemvriend Karel Knockaert 'Mijn Pop-uprestaurant' (VTM) won, gooit de handdoek in de ring. Hun zaak Tjop's blijft bestaan, maar alleen met Karel. Birger had zijn job als psychiatrisch verpleegkundige opgezegd, maar wil nu voor zijn gezin kiezen. "Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken, en dat is weinigen gegeven. Maar na verloop van tijd was het toch weer vooral mijn werk geworden. Het onregelmatige ritme heeft me genekt. Ik wil weer een papa zijn die zijn kindjes ziet opgroeien, niet één die op maandag moet vragen hoe het weekend geweest is." Karel zal nu "alles regelen wat Birger voor z'n rekening nam". "Van het boeken van de afspraken voor feesten tot en met de aankopen en de afwas. Birger doet wel nog de barbecueworkshops in de Grill Academy in Ruiselede." (SVR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN