'Mijn pop-up'-kandidate Gillian verliest strijd tegen kanker 11 mei 2018

Gillian Caeyenberghs, die in 2016 deelnam aan 'Mijn pop-uprestaurant!', is overleden. Dat heeft VTM bekendgemaakt. Gillian baatte samen met haar collega Caroline De Cuyper de Antwerpse pop-up 'Bikke & Smooz' uit. De twee kwamen niet als winnaars uit de bus, maar maakten vegetarisch eten wel populair op tv. Ruim tien jaar geleden overleefde Gillian al pancreaskanker - ook al had ze volgens de dokters toen maar 1% kans om de ziekte te overwinnen. In het najaar van 2016 werd bij haar maagkanker vastgesteld. Gillian werd 39. Ze laat twee zonen na.

