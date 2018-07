"Mijn palmares zal tijd doorstaan" THOMAS 28 juli 2018

Geraint Thomas viseerde gisteren naar eigen zeggen vooral het achterwiel van Tom Dumoulin. "Hij was tenslotte mijn grootste bedreiging. Dumoulin probeerde mij aan te vallen, maar moest tezelfdertijd ook achterom kijken. Zo kreeg hij de druk op de schouders om de prikken van anderen te controleren. Dat plan werkte goed." Zonder tegenslag volgt Thomas morgen zijn ploegmaat Chris Froome op. En dat zorgt toch weer voor de nodig scepsis en speculaties. "Natuurlijk ben ik clean", reageert de Welshman op mogelijke insinuaties. "Zowel Team Sky als ikzelf doen het allemaal op een correcte manier. Er zijn geen geheimen. Keihard werken is de boodschap. En ik heb een sterke ploeg. Kijk naar de kwaliteiten van onze renners. Kwiatkowski is ex-wereldkampioen. Bernal is het grootste klimtalent sinds jaren. Wout Poels won een paar jaar geleden Luik-Bastenaken-Luik. De capaciteiten van 'Froomey' en mezelf kennen jullie ondertussen. Het zijn niet alleen de benen die belangrijk zijn, maar ook het hoofd. We panikeren niet snel en vormen een hecht team. Meer kan ik daar niet over zeggen. Behalve dat de palmaressen van Sky de tijd zullen doorstaan. Daar ben ik van overtuigd." Thomas liet trouwens ook voor de tijdrit van vandaag niets aan het toeval over. Na de Dauphiné verkende hij het traject tussen Saint-Pée-sur-Nivelle en Espelette tot drie keer toe. (DNR)

