"Mijn onderhandelingen lukten wél, hoor" Hollande leert Macron lesje 12 april 2018

Dat het niet langer boterde tussen de ex-Franse president François Hollande en zijn opvolger Emmanuel Macron, was bekend. Nu Macron bijna een jaar in het Elysée zit, brengt Hollande bovendien een 400 pagina's dik boek uit - 'Lessen van de macht' - waarin hij afrekent met zijn voormalige economieminister. Macron oefent zijn macht uit als een koning, klinkt het, en zijn regering maakt de ongelijkheden in Frankrijk dieper. "De mijne drong ze nog terug." Tussen de lijnen verwijt hij Macron ook dat hij dringend beter moet leren onderhandelen. "Mijn ervaring heeft me geleerd dat telkens als ik kon overleggen, ik ook kon hervormen. Onderhandelen vraagt tijd, maar levert steviger resultaten op." Het boek komt officieel morgen uit. Vandaag geeft Macron uitzonderlijk een lang televisie-interview - vermoedelijk is die datum niet toevallig gekozen.

