"Mijn mooiste Moederdag. Nu moet Esten niet meer afzien" Leuvens jongetje (8) verliest strijd tegen zeldzame stofwisselingsziekte in mama's armen

14 mei 2018

05u00 0 De Krant "Onze held is vertrokken naar zijn welverdiende rust." Met die woorden lieten de Leuvense Evelien (34) en Eddy Vandezande (39) weten dat hun zoontje Esten (8) de strijd tegen een zeldzame stofwisselingsziekte heeft verloren. "Hij stierf in mijn armen en gaf me daarmee de mooiste Moederdag ooit", aldus zijn mama. Esten was "dat schattig joenk" dat geregeld bezoek kreeg van zijn idool Karen Damen, die nog "dag knapperd" in zijn oortje heeft kunnen fluisteren.

De ouders van Esten wisten sinds maart vorig jaar dat hun zoontje leed aan de weinig voorkomende stofwisselingsziekte X-ALD, waarbij op de X-chromosomen een stofje ontbreekt. Een verschrikkelijke diagnose, want de aandoening is ongeneeslijk en leidt onder meer tot zware hersenletsels en immobiliteit én op termijn ook tot het uitvallen van vitale organen met de dood tot gevolg. Esten was ruim een jaar ziek. De stamceltherapie die hij onderging - met een onbekende donor, want zusje Ellis (5) matchte niet - had helaas niet het gewenste resultaat. Door de afstotingsverschijnselen stapelden de vele complicaties zich op en was de jongen erg kwetsbaar geworden voor infecties.

