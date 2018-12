"Mijn moeilijkste moment bij Anderlecht" Najar 24 december 2018

Andy Najar arriveerde in januari 2013 op Anderlecht. Hij maakte de crisissen mee met Van den Brom, Hasi, Weiler en Vanhaezebrouk. Maar de huidige malaise is voor Najar het absolute dieptepunt. "Dit is de moeilijkste periode sinds ik op Anderlecht ben", zei de flankspeler die op Moeskroen noodgedwongen centraal op het middenveld moest voetballen, iets wat hij onder Van den Brom en Hasi slechts een paar keer had gedaan. "Ik begrijp dat de fans diep ontgoocheld zijn. Het is zeker geen slechte wil bij de spelers. Iedereen wil er echt voor gaan. Maar om de één of andere reden wil het op het veld niet lukken. Alle vertrouwen is zoek. We hebben nog een thuiswedstrijd voor de winterstop. Die moéten we winnen. Ik hoop echt dat onze fans donderdag achter de ploeg gaan staan, want we kunnen hun steun best gebruiken", aldus Najar die op Moeskroen de aanvoerdersband droeg. (MJR)

