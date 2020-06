Exclusief voor abonnees "Mijn mensen hebben even hard gewerkt: Zij verdienen ook iets" 27 juni 2020

00u00 0

Naiké Costa, directrice wzc Sint-Jozef in Assenede, mag geen cheques geven

"We houden ons nu klaar voor een tweede golf, terwijl we nog niet eens tijd gehad hebben om een afscheidsmoment te organiseren voor de overleden bewoners. Iedereen is moe, maar we zetten door. En dan komt dit nieuws, dat je weer helemaal naar beneden haalt." Naiké Costa (36), directrice van woonzorgcentrum Sint-Jozef in Assenede, is ontgoocheld over de zorgpremie, net als haar medewerkers. Want voor de woonzorgcentra is er voorlopig géén premie voorzien. "Discriminerend", vindt Costa. Zorgpersoneel is zorgpersoneel, in welke voorziening je ook werkt. Ze hebben allemaal het bovenmenselijke gepresteerd."

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen